5 milyon Türk’e ulaşan atv Avrupa’ya yeni logo

ATV
'nın yurt dışındaki temsilcisi atv Avrupa, 1997'de yayın hayatına başladı. Yayın ilkeleri ve stratejiler gereği atv Türkiye
ile uyumlu bir yayın politikası uygulayan atv Avrupa, marka değeri ve izlenme oranları yüksek bir TV kanalı. 'Özlediğin ne varsa' sloganıyla yola çıkan atv Avrupa; geniş bir coğrafyada uydu, kablo ve Iptv aracılığıyla 4 milyonu Avrupa'da olmak üzere, 5 milyon Türk'e ulaşıyor. atv Avrupa; Almanya'da yaşayan Türkler'in televizyon izleme alışkanlıklarıyla ilgili birçok araştırmada 'en çok tercih edilen Türk kanalı' oldu. Yeni logosuyla yayına devam eden kanal, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatında yayın yapıyor. Atv Avrupa uydu frekans bilgileri:
¦ Uydu: Türksat
4A
¦ Frekans:
11883 Mhz
¦ Polarizasyon:
V (Dikey)
¦ Symbol Rate:
4800
¦ Fec:
5/6
¦ Kapsama Alanı:
Batı