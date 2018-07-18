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'nin eşi doğum kilolarından kurtulamadı!

Aynı dizi setinde tanışıp uzun süredir birlikte olan ve , geçtiğimiz yıl evlenmişti. 40 yaşındaki Canan Ergüder, paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu da duyurarak herkesi şoke etmişti. Oğlu Demir’in doğumundan sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin romantik dakikaları objektife işte böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 09:56
Kenan Ece'nin eşi Canan Ergüder doğum kilolarından kurtulamadı!

Oğlu Demir'in doğumundan sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen , eşi ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin romantik dakikaları objektife işte böyle yansıdı.

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Kenan Ece'nin eşi Canan Ergüder doğum kilolarından kurtulamadı!
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