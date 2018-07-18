Kenan Ece'nin eşi Canan Ergüder doğum kilolarından kurtulamadı!

Aynı dizi setinde tanışıp uzun süredir birlikte olan Canan Ergüder ve Kenan Ece, geçtiğimiz yıl evlenmişti. 40 yaşındaki Canan Ergüder, paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu da duyurarak herkesi şoke etmişti. Oğlu Demir’in doğumundan sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin romantik dakikaları objektife işte böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:48Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 09:56
Oğlu Demir'in doğumundan sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin romantik dakikaları objektife işte böyle yansıdı.