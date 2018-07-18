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’u salladı

'da yaz konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı , tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 19:48
Demet Akalın Bodrum’u salladı

Gümbet barlar sokağında bulunan bir mekanda sahne alan pop müziğin güçlü sesi , konserinde yaşandı. Akalın'ı dinlemeye gelen tatilciler ve hayranları cep telefonları ile Akalın'ı çekmek için bir birleri ile yarıştı. Hayranlarını coşturan Akalın eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi. Demet Akalın, sevenleri ile beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçıyı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Saatler önceden biletlerin tükendiği gecede bazı vatandaşlar ise kapıda kaldı. İzdaham yaşandı adım atacak yer kalmadı.

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Demet Akalın Bodrum’u salladı
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