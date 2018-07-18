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ve ’in tehdit soruşturmasında HTS kayıtları çıkarılacak

Ünlü sanatçı ve oğlunun telefonda ölümle tehdit edilmesine yönelik soruşturmada, tehdidi yapan kişinin belirlenerek yakalanması için baz istasyonları tespit edilip HTS kayıtları çıkarılacak.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 13:49
İbrahim Tatlıses ve İdo Tatlıses’in tehdit soruşturmasında HTS kayıtları çıkarılacak

, 2 Temmuz'da avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak kendisinin ve şarkıcı oğlu İdo'nun ölümle tehdit edildiği şikayetinde bulunmuştu.

"İDO'YU PUSUYA DÜŞÜRECEĞİZ" TEHDİDİ

İddiaya göre, 28 Haziran günü İbrahim Tatlıses ve oğlunun albümlerinin dağıtım şirketinde iken, şirketin santralini arayan bir kişi tehdit telefonu açtı. Numarası belirlenemeyen hat, çalışan tarafından yanıtlandı. Telefondaki kişi İbrahim Tatlıses'i öldürmekle tehdit ederek, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu Kuşadası'nda pusuya düşüreceğiz" dedi.

Çalışanların haber vermesi üzerine İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Kendisinin ve oğullarının ölüm tehditleri aldığını belirten Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, şirketin Esentepe ve Unkapanı'ndaki telefonlarını incelemeye aldı. Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin telefonlarının 27 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri arasında aranan ve arayan kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılmasına karar verdi.

HTS NEDİR?

HTS 'Historical Traffic Search' kelimelerinin kısaltmasıdır. Telekomünikasyon yoluyla elde edilen bilgiler adli bir olayın soruşturulmasında veya önleyici bir faaliyetin yürütülmesinde çok önemli bir veri kaynağıdır.

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlun İdo Tatlıses'i öldüreceğiz

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