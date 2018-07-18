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İçimizdeki yaz aşkını ateşleyen kaçamak

Giriş Tarihi: 18.7.2018
İçimizdeki yaz aşkını ateşleyen kaçamak
'ın birbirinden keyifli etkinliklerle eğlence anlayışına farklı bir boyut kazandırdığı etkinliği Cosmopolitan Summer Fling, hafta sonu yaz sezonunun favori tatil destinasyonlarından Kıbrıs Girne'deki Elexus Hotel Resort&Spa'da gerçekleştirdi. Eğlenceli etkinliğe her biri kendi alanında son derece başarılı ve sevilen ünlü isimler katıldı. Etkinlikte hafta sonu boyunca eğlencenin tadını doyasıya çıkaran ünlü isimler arasında; Ekin Mert Daymaz, Demirci, , Burak Sevinç, Berk Atan, Alp Navruz, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran, Ege Kökenli, Özge Özder, Şirin Kılavuz Sevinç, Sinan Güleryüz, Erkan Akıllı, Emrah Karakaş, Sidney Mello, Giselle Tavilson, Yasin Ark, Mansur Ark, Mehmet Koryürek, Kılıç, Mert Kılıç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Dilşad Çelebi vardı. Keyifli hafta sonu kokteyli ve barbekü partisi ile başladı. Konuklar birbirleriyle tanışıp kaynaşırken, bir yandan da özel hazırlanmış Cosmopolitan kokteylleri eşliğinde yorgunluklarını attı. Davetliler, egzotik temalı plaj partisinde ünlü elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson'ın büyüleyen şovu ile eğlenceyi ateşlediler. Eğlencenin artan ritmi DJ Aksak'ın performansı ile tavan yaptı. Ertesi gün konuklar, DJ Yasin Ark ile happy hour saatinde bir araya geldi. Hotel Elexus'un bünyesindeki Kaluga balık restoranındaki akşam yemeğiyle başlayan gece, mentalist Olcay Kutluca'nın 3. Göz adlı gösterisiyle devam etti.
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İçimizdeki yaz aşkını ateşleyen kaçamak
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