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, 'da konser verdi

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı , hayranlarıyla buluştu. Kendisini izlemeye gelenleri Türkçe, "Teşekkürler" ve "seni çok seviyorum." sözleriyle selamladı.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 00:15
Inna, İstanbul'da konser verdi

Gerçek adı Elena Alexandra Apostoleanu olan genç sanatçı, Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Kendisini izlemeye gelenleri Türkçe, "Teşekkürler" ve "seni çok seviyorum." sözleriyle selamlayan , "Nasılsınız Türkiye. Bir yıl sonra yeniden 'da olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir burası. Aslına bakarsanız dünyanın en iyi ilk üç şehrinden biri İstanbul. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük onur duydum. Gelin bu gece büyük bir parti yapalım." dedi.

Inna, konserde Ajda Pekkan'ın söylediği "Yaz yaz yaz" adlı şarkısını Türkçe yorumlayarak dikkati çekerken, "Bu şarkı benim değil. Bu şarkıyı söylememe izin veren sanatçıya öncelikle teşekkür ederim. Bu şarkıyı iki saatte öğrendiğimi bilmenizi isterim ve gerçekten bu şarkıyı çok sevdim." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, aralarında "Nirvana", "Gimme Gimme", "Yalla", "Bad Boys", "Heaven" ve "India" adlı şarkılarının da bulunduğu repertuvarı yorumladı.

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Inna, İstanbul'da konser verdi
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