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'ye bir şok daha!

Taciz iddiaları nedeniyle 'ye Hollywood kapıları kapandı. Ünlü aktörün, vizyona girecek filmindeki sahneleri kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 14:39
Kevin Spacey'ye bir şok daha!

Dünyaca ünlü oyuncu , şok üstüne şok yaşıyor. Hakkında 3 ayrı cinsel taciz soruşturması yürütülen ve üç yeni taciz iddiasıyla karşı karşıya kalan 58 yaşındaki aktörün ismi Hollywood'dan siliniyor. 'House of Cards' dizisi başta olmak üzere birçok yapımdan çıkartılan Spacey, vizyon tarihi için gün sayan son yapımı 'Billionare Boys Club'tan da montajla atılacak.

Oscar ödüllü oyuncu, 'All the Money in the World' adlı filmin kadrosundan da çıkarılmıştı. Hollywood prodüktörleri, Spacey'yi hiçbir projede çalıştırmayacaklarını açıkladı. Kaynak: Güneş

Ünlülerin makyajsız halleri (Yasemin Özilhan)

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Kevin Spacey'ye bir şok daha!
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