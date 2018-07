Kevin Spacey'ye bir şok daha!

Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey, şok üstüne şok yaşıyor. Hakkında 3 ayrı cinsel taciz soruşturması yürütülen ve üç yeni taciz iddiasıyla karşı karşıya kalan 58 yaşındaki aktörün ismi Hollywood'dan siliniyor. 'House of Cards' dizisi başta olmak üzere birçok yapımdan çıkartılan Spacey, vizyon tarihi için gün sayan son yapımı 'Billionare Boys Club'tan da montajla atılacak.

Oscar ödüllü oyuncu, 'All the Money in the World' adlı filmin kadrosundan da çıkarılmıştı. Hollywood prodüktörleri, Spacey'yi hiçbir projede çalıştırmayacaklarını açıkladı. Kaynak: Güneş