Ekranların sevilen ismi Yetkin Dikinciler
, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aslı Orcan ile birlikte önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Lal'i de dışarıya çıkaran ikili, kızları için bol bol alışveriş yaptı. Dikinciler, gazetecilerin sorularına şöyle cevap verdi: "Nasıl desem bilemedim, tarif edilemez bir mutluluk. İki aydır hayatımız değişti; Lal, evimizin neşe kaynağı oldu. Dizi veya film projesi için şimdilik net bir şey yok, yeni sezon başlayana kadar tiyatro oyunum devam ediyor."