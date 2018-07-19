Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Hayatımız değişti’

‘Hayatımız değişti’

Giriş Tarihi: 19.7.2018
‘Hayatımız değişti’
Ekranların sevilen ismi , kendisi gibi oyuncu olan eşi Aslı Orcan ile birlikte önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Lal'i de dışarıya çıkaran ikili, kızları için bol bol alışveriş yaptı. Dikinciler, gazetecilerin sorularına şöyle cevap verdi: "Nasıl desem bilemedim, tarif edilemez bir mutluluk. İki aydır hayatımız değişti; Lal, evimizin neşe kaynağı oldu. Dizi veya film projesi için şimdilik net bir şey yok, yeni sezon başlayana kadar tiyatro oyunum devam ediyor."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hayatımız değişti’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN