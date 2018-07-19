Ölümünün 1. yılında andığımız Harun Kolçak Kimdir?

1955 yılı İstanbul doğumlu sanatçı Saint Benoit'da eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda basgitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlamıştır. 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde basgitar çalmıştır.



Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında basgitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi, Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra Onno Tunç'tan, orkestrasına katılması için teklif aldı. Bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başlayan Kolçak7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası`nda basgitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması" ve Antalya "Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması" adlı şarkı yarışmalarında ödüller aldı. Bu dönemde Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer albümlerine geri vokal yaptı.



1992'de Onno Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümü ile büyük çıkış yakaladı. Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki "Gir Kanıma" şarkısı ile Harun Kolçak bir patlama yaşayan Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. Aynı sene çıkan Emel albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermekteydi. 1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınlandı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş ile çalışmayı seçti. 1994 yılında Bendeniz ile çalışan Kolçak, sanatçı ile "Biz" adlı bir single yayınladı ve Bendeniz II albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibi ile dikkat çeken Emel şarkısı "Korkuyorum"u besteledi.

1995 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan Harun Kolçak, Yanımda Kal albümünü çıkardı. Sanatçı, bu albümde de Paydaş'la çalışmayı sürdürdü. 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "Müptelayım Sana" şarkısı ile "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi. 1998'de dördüncü albümü Teskaldırılanu yayınladı. Yine İskender Paydaş ve Eser Taşkıran ile çalışan sanatçı, bir süreden sonra tekrar bir Sezen Aksu şarkısında Aşkın Nur Yengi ile düet yaptı.





2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, beşinci albümü Yaşasın'ı çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan Kolçak, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına Müzisyen albümü ile döndü. Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünü yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı. Bu dönemde kişisel gelişime ve din araştırmalara ağırlık veren sanatçı aynı yıl Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu adlı bir kitap yazdı.

Kolçak, 2012'de yeni parçalardan oluşan son albümü Yeniden Doğuyorum'u çıkarmıştır. Ekim 2013'te Harun Kolçak & Rock Off isimli projeye başladı. Kolçak, Can Güney, Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer'in bulunduğu grup ilk performansını Okan Bayülgen'in Makina Kafa adlı programında sergiledi.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılar ile düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşıdı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisi ile çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümü ile proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek ödülünü kazandı. Ödülü kendi adına babası Eşref Koçak aldı.

HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseri ile mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. "Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik" sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatı ile yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden nüksetti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Harun Kolçak yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının yakın dostları tarafından Harun Kolçak'ın bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak, sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan müdahelelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde 62 yaşında ölmüştür. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan aile mezarlığı'nda defnedilmiştir.



ALBÜM

Beni Affet (1991)

En Büyük Aşk (1993)

Yanımda Kal (1995)

Teslim Oldum (1998)

Yaşasın (2000)

Müzisyen (2006)

Yeniden Doğuyorum (2012)

Çeyrek Asır (2016)

Tekli

Biz (Bendeniz ve Harun Kolçak) (1994)

Aşk Beni Hep Değiştirecek (2007)

DİĞER ÇALIŞMALARI

Dansa Çağrı - Zerrin Özer ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda

Yeniden - Aşkın Nur Yengi ile 1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda

Güzel Şeyler Söyle - Aşkın Nur Yengi ile 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda

Keloğlan - Grup FM üyesi olarak 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nda

Bile Bile - Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye albümünde düet (1990)

Benimsin - Aşkın Nur Yengi'nin Haberci albümünde düet (1997)

Efkarım Tarumar - Serpil Barlas'ın albümünde düet (1998)

Duy Beni Dinle Beni - 41 Kere Maşallah (2006)

Biri Var - Bendeniz'in Değiştim albümünde düet (2006)

Sebebim Yok - Egoist'in On albümünde düet (2007)

Pişmanım - Betül Demir'in Süper albümünde düet (2008)

Bir Gece - Çınar Vol. I (2008)

FİLMOGRAFİ

Oyuncu olarak

Kurşun Asker (2002)

Pis Yedili (2012-2013) Hurşit Van Beethoven

Müzik ekibi

Rumuz Goncagül (1987)

Yalancı Yabancı (2006)

İçimdeki Yabancı - Seni Seviyorum (2008)

MÜZİK VİDEOLARI

1-Gitme Seviyorum

2-Gir Kanıma

3-İstersen