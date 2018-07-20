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Boşaltılan köyde bir korku hikayesi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Boşaltılan köyde bir korku hikayesi
ALPER Mestçi imzalı 'Siccin' serisi, beşinci filmiyle devam ediyor. Çekimleri, 'kanserli köy' olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda Meclis kararı ile boşaltılan Nevşehir'in Karain Köyü'nde yapılan film, 17 Ağustos'ta vizyona girecek. Film ekibi; köy evlerinin yapımında kullanılan kaya tüflerinin mezotelyoma'ya (asbestin yol açtığı akciğer zarı kanseri) neden olduğu anlaşılınca boşaltılan köyde maskeyle dolaştı. Rüya Önal, ve Özgür Hacıer gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcısı ise Muhteşem Tözüm.
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Boşaltılan köyde bir korku hikayesi
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