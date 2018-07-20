Usta oyuncu Rasim Öztekin
'in hastaneye kaldırıldığı haberi hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Öztekin, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. Geçirdiği operasyonla kalp pilinin değiştirildiğini açıklayan Öztekin, ameliyat sonrası çektiği fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü: "Geçmiş olsun mesajları için çok çok teşekkürler. Benimki, var olan pili değiştirmekti, yani mazot
aldım yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum."