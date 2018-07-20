‘Rock Müzikaller’ 11 yıl sonra yeniden sahnede

2007'DE Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Rock Müzikaller
', 11 yıl sonra yeniden seyircinin karşısına çıkıyor. Tiyatro ve alternatif müzik dünyasının ünlü isimlerini buluşturan müzikalde; Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Güvenç Dağüstün, Özge Borak, Özge Fışkın, Seran Bilgi, Şehnaz Sam gibi isimler yer alıyor. Zuhal Olcay ise konuk yıldız olarak sahnede olacak. Repertuvarında dünyaca ünlü rock müzikallerinden seçilen eserler bulunan proje, 24 Eylül'de güçlü kadrosuyla izleyiciyle buluşacak.