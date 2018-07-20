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’ 11 yıl sonra yeniden sahnede

Giriş Tarihi: 20.7.2018
‘Rock Müzikaller’ 11 yıl sonra yeniden sahnede
2007'DE Tiyatrosu'nda sahnelenen '', 11 yıl sonra yeniden seyircinin karşısına çıkıyor. Tiyatro ve alternatif müzik dünyasının ünlü isimlerini buluşturan müzikalde; Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Güvenç Dağüstün, Özge Borak, Özge Fışkın, Seran Bilgi, Şehnaz Sam gibi isimler yer alıyor. Zuhal Olcay ise konuk yıldız olarak sahnede olacak. Repertuvarında dünyaca ünlü rock müzikallerinden seçilen eserler bulunan proje, 24 Eylül'de güçlü kadrosuyla izleyiciyle buluşacak.
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‘Rock Müzikaller’ 11 yıl sonra yeniden sahnede
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