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’nın yeni cazibe merkezi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Tarihi Yarımada’nın yeni cazibe merkezi
557 yıllık tarihi ile dünyanın en eski alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı'da 2 bin metrekare alana konumlanan ; göz dolduran tarihi mimari yapısı içerisinde hediyelik eşya mağazalarından yeme içme mekanlarına nın yeni cazibe merkezi oluyor. İçerisinde; ipek halılar, tablolar, antikalar, mücevherler, lokumlar, kuruyemişler, çaylar, Türk kahveleri ve geleneksel Türk sanatından örnekler taşıyan hediyelik eşya seçeneklerini sunan dükkanları ile Sandal Bedesteni, kültürümüzün yansıması işçiliğin ve zanaatin temsilcisi pek çok unsuru bir araya getiriyor. Sandal Bedesteni'nde açılan dünyaca ünlü Nusr-Et, eşsiz hazinelerin eşliğinde, yorumladığı steakhouse kavramı ile misafirlerini ağırlıyor.
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Tarihi Yarımada’nın yeni cazibe merkezi
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