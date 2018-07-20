557 yıllık tarihi ile dünyanın en eski alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı'da 2 bin metrekare alana konumlanan Sandal Bedesteni
; göz dolduran tarihi mimari yapısı içerisinde hediyelik eşya mağazalarından yeme içme mekanlarına Tarihi Yarımada
nın yeni cazibe merkezi oluyor. İçerisinde; ipek halılar, tablolar, antikalar, mücevherler, lokumlar, kuruyemişler, çaylar, Türk kahveleri ve geleneksel Türk sanatından örnekler taşıyan hediyelik eşya seçeneklerini sunan dükkanları ile Sandal Bedesteni, kültürümüzün yansıması işçiliğin ve zanaatin temsilcisi pek çok unsuru bir araya getiriyor. Sandal Bedesteni'nde açılan dünyaca ünlü Nusr-Et, eşsiz hazinelerin eşliğinde, yorumladığı steakhouse kavramı ile misafirlerini ağırlıyor.