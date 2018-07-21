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'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

, son zamanda hayranları tarafından zor günler geçiren , Nejat İşler ve ’e destek oldu.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 01:46
Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

Sanatçı, "Sanatçılar ile hayranları arasındaki ilişki başka bir şeye benzemez. Sizi severler, beğenirler, var ederler. Bizler bunu biliriz. Zaten hayranına saygı göstermeyen bir sanatçı, sanatçı olarak varlığını devam ettiremez. Ancak öyle şeyler oluyor ki, kimi zaman bu ilişki hayranlık boyutunu aşıp tacize varabiliyor" diyerek örnekler verdi.

Yaşar, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız giren 'ın 'de yürüyüş yaparken hayranları tarafından takip edildiğini söyledi. Sanatçı, "Hülya Avşar, hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıkmış. Dalgın dalgın sahilde yürürken, 'dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak ünlü sanatçıya sarılmış. Doğal olarak çok korkmuş. Avşar bir anda çığlıklar atarak ellerinden kurtulmuş. Tabii ortalık karışmış. Mesele anlaşılmış ama Hülya Avşar uzun süre kendisine gelememiş.

Daha sonra ise emniyete başvurarak can güvenliği olmadığını söylemiş. Avşar'a geçmiş olsun diyorum" diyerek destek verdi. Daha sonra Yaşar, İşler ve Girik'in hayranları tarafından zor durumda kaldığını söyleyerek, geçmiş olsun diledi.

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Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu
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