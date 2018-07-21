Uzanmışım kumsala

RÜZGARIN ŞARKISINI DİNLE SEMA Şimşek
, hareketli değil huzurlu bir tatil için Ege'nin serin sularını seçti. Ünlü manken, günlerini Haruki Murakami
'nin Rüzgarın Şarkısını Dinle isimli kitabını okuyarak geçiriyor. FRANSA ROMANTİZMİ
TOLGAHAN Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Ege'den sonra rotalarını Fransa'ya çevirdi. İkili, St. Tropez'de güneş ve denizin keyfini sürüyor. YILDIZDAN FUTBOL ŞOV İTALYA
'DA futbol oynayan Hakan Çalhanoğlu, Türkiye tatiline devam ediyor. Milli futbolcu, önceki gün arkadaşlarına futbol şov yaptı. UZUN UZUN LONDRA
ELİF Ece Uzun, kendini Londra'ya attı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Uzun, en çok çiçekli evlerini ve mimarisini beğendi.