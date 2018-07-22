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Güzel oyuncu adını güneşe yazdıracak!

NASA, güneşi incelemesi için 31 Temmuz'da 'Parker Güneş Uydusu'nu fırlatacak. NASA, güneşi incelemesi için 31 Temmuz'da 'Parker Güneş Uydusu'nu fırlatacak. Uyduya, NASA'nın web sitesinden kayıt yaptıran 1 milyon 138 bin kişinin adını içeren bir hafıza kartı yerleştirildi. Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında oyuncu de var.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 16:11
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

SEMBOLİK OLARAK GÜNEŞE…

NASA'nın güneşi incelemesi için Temmuz ayının sonunda 'Parker Güneş Uydusu'nu fırlatacak. Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında de var.

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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!
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