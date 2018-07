Mavi tura çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Amerika'da yaşayan manken Güzide Duran Aksoy, yaz tatili için eşi Adnan Aksoy ve çocukları Selin ve Emir ile Türkiye'ye geldi. İstanbul 'da bir süre kalan çift, Bodrum'da arkadaşlarıyla bir gulet kiralayıp mavi tura çıktı. Akyarlar'de demirleyen teknede eşi ve çocuklarıyla eğlenceli saatler geçirdiği görülen Güzide Duran'ın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.Şarkıcı Serdar Ortaç 'ın eşi Chloe Loughnan , annesi Lucy Loughnan'la birlikte yazın tadını çıkardı. Tekneyle açılan annekız, 15 gün boyunca karaya ayak basmadı. Anne Lucy Loughan, "Kızımla aramda 14 yaş var. İyi ki benim kızım oldu. Biz birlikte büyüdük. Serdar da ailemizden biri" diye konuştu.Her röportajında İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen ve İstanbul'a taşınma planlarından bahseden Mohsen Namjoo Harbiye Açıkhava 'da ilk kez sevenleriyle buluşacak. Mohsen Namjoo, 5 Ağustos akşamı uzun zamandır beklenen müzik ziyafetini verecek. İranlı Bob Dylan olarak bilinen usta sanatçı, rock ve jazz'ı geleneksel İran müziğiyle harmanlayarak kulakların pasını silecek.Ünlüsanatçı Sibel Can 'ın Ege turnesi, önceki gün görkemli bir şekilde başladı. Sibel Can, Ayvalık Amfi Tiyatro'dan sonra Altınoluk'ta da müzikseverlerle buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı. Sibel Can, sahnede Nur Yerlitaş 'ın hazırladığı kostümlerle göz kamaştırdıŞarkıcı Berksan, önceki gün Bodrum Türkbükü Çilek Beach'de sahneye çıktı. Konser öncesi poz veren Berksan'ın yeni imajı dikkat çekti. Berksan, konserinin bir bölümünde Hande Yener ile düet yaptıkları 'Haberi Var mı?' şarkısını okurken "Biz Hande'yle bu şarkıda sadece düet yapmamışız, meğer bugünkü kaderimize şarkı yapmışız. Şimdi fark ediyorum" diyerek küs olduğu Hande Yener'e gönderme yaptı.