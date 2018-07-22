Sanatçılardan Çevik Kuvvet polislerine moral konseri

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türkücü Yavuz Bingöl Bayrampaşa Çevik Kuvvet
polislerine moral için düzenlediği konser etkinliklerine devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce polislerle bir araya gelen Bingöl, önceki akşam da sanatçı dostlarıyla birlikte polisler için sahneye çıktı. Konserde Bingöl'ün yanı sıra Cengiz Kurtoğlu
, Fettah Can
, Ziynet Sali
, Aynur Aydın, Metin Şentürk
ve Elif Buse Doğan
da sahneye çıkarak sevilen şarkılarını polislerle birlikte seslendirdiler. Konserin sürprizi ise Elif Buse Doğan'ın polis kostümüyle sahneye çıkması oldu.