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Sanatçılardan polislerine moral konseri

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Sanatçılardan Çevik Kuvvet polislerine moral konseri
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl Bayrampaşa polislerine moral için düzenlediği konser etkinliklerine devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce polislerle bir araya gelen Bingöl, önceki akşam da sanatçı dostlarıyla birlikte polisler için sahneye çıktı. Konserde Bingöl'ün yanı sıra , , , Aynur Aydın, ve da sahneye çıkarak sevilen şarkılarını polislerle birlikte seslendirdiler. Konserin sürprizi ise Elif Buse Doğan'ın polis kostümüyle sahneye çıkması oldu.
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Sanatçılardan Çevik Kuvvet polislerine moral konseri
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