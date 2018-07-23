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21 yaşında 1 milyon $ kazanmış

Giriş Tarihi: 23.7.2018
21 yaşında 1 milyon $ kazanmış
Pop yıldızı ile Türk asıllı eşi Ayda Field, geçtiğimiz günlerde 'The X Factor' yarışmasının jüri kadrosuna katılmıştı. Bu açıklamanın ardından; iki çocuk annesi Field'ın, eşinin şöhreti sayesinde kült TV programında jüri koltuğuna oturduğu konuşulmuştu. Ancak 'a konuşan bir kaynak, 20 yıldan uzun süre şov dünyasında çalışan Field'ın kendi servetini çoktan kazandığını söyledi. 21 yaşındayken 'Days of Our Lives' isimli pembe dizide rol alan Field'ın, o dönem yılda 1 milyon dolarlık geliri olduğu öğrenildi. Field'a yakın kaynak şunları söyledi: "Ayda'nın, neredeyse Robbie ile yarışacak kadar büyük bir kariyeri vardı. Ancak Robbie ile evlendikten sonra işten elini çekip ailesine odaklanmayı tercih etti."
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21 yaşında 1 milyon $ kazanmış
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