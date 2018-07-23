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: Ben ’nin kocasıyım, ödemem!

’nin eşi , Bodrum’da gittiği bir plajda hesap yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre Küçükbalçık, kız arkadaşlarıyla gittiği Yalıkavak Tren Beach’te gelen 1370 TL’lik hesaba itiraz etti. Üzerinden sadece 800 TL çıkan Küçükbalçık, “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” deyince olay büyüdü. Mekan yetkilileri Ali Küçükbalçık’ı zorla dışarı çıkarttı ve bir daha mekandan içeri alınmaması için talimat verdi. Kibariye, kendisini aldattığı iddia edilen Ali Küçükbalçık’la boşanmanın eşiğine gelmişti.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:10
Ali Küçükbalçık: Ben Kibariye’nin kocasıyım, ödemem!

Sarışın bir kadınla plajda görüntülenen ve kız arkadaşlarıyla eğlenmeye giden , hesabın bir kısmını ödeyemeyince "Ben 'nin eşiyim, başka da para vermem" diyerek mekandan ayrıldı.

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Ali Küçükbalçık: Ben Kibariye’nin kocasıyım, ödemem!
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