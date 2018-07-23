Büyük aşkta sürpriz son! Simge Sağın ve Ozan Bayraşa ayrıldı

İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRDIĞINI AÇIKLADI

Simge Sağın kötü haberi röportajında verdi. Şarkıcı dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı!