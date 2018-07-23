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Büyük aşkta sürpriz son! ve ayrıldı

Pop müziğin başarılı ismi , verdiği röportajda yaklaşık dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Simge, biten ilişkisi hakkında şunları söyledi: 'Tükendiği için bitti. Ozan’la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizde yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:32
Büyük aşkta sürpriz son! Simge Sağın ve Ozan Bayraşa ayrıldı

İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRDIĞINI AÇIKLADI

kötü haberi röportajında verdi. Şarkıcı dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı!

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Büyük aşkta sürpriz son! Simge Sağın ve Ozan Bayraşa ayrıldı
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