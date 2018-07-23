Büyük aşkta sürpriz son! Simge Sağın ve Ozan Bayraşa ayrıldı

Pop müziğin başarılı ismi Simge Sağın, verdiği röportajda yaklaşık dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Simge, biten ilişkisi hakkında şunları söyledi: 'Tükendiği için bitti. Ozan’la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizde yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu.
Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:32
İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRDIĞINI AÇIKLADI
Simge Sağın kötü haberi röportajında verdi. Şarkıcı dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı!