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sene 31'incisi düzenlenen Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde, önceki gece şarkıcı Cem Belevi
sahneye çıktı. Renkli anların yaşandığı konseri izleyenler arasında yakışıklı popçunun sevgilisi oyuncu Zehra Yılmaz da vardı. Konser alanının sahil kenarında olması sebebi ile Cem Belevi hayranlığı denize taştı. Balıkçı teknelerinden konseri izleyen hayranları Belevi'ye seslerini duyurabilmek için zaman zaman sahneye gündüz tuttukları balıkları attı. Durumu fark eden sanatçı, "Ben sizin için ölürüm ama balıkları heba etmeyin" diyerek hayranlarının sevgisini kazandı. Zehra Yılmaz, konser boyunca sevgilisi Cem Belevi'yi hem izledi, hem de cep telefonu ile kayda aldı. Konserin sonunda Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Şile'de gerçekleşen festivalin simgesi Şile bezinden yapılan bir şalı Belevi'ye hediye etti.