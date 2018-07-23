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Oyuncu 10 yıldır yaşadığı tekneyle tura çıktı!

, önceki gün eşi Mehmet Aksın ve çocukları ile görüntülendi. Oyunculuğa veda edip 10 yıldır eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocukları ile teknede yaşamayı tercih eden eski oyuncu Yeşim Büber, önceki gün Gümüşlük'te eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı tekneyle tura çıktı.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 02:30
Oyuncu Yeşim Büber 10 yıldır yaşadığı tekneyle tura çıktı!

10 YILDIR TEKNEDE YAŞIYOR

Oyunculuğa veda edip 10 yıldır eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocukları ile teknede yaşamayı tercih eden eski oyuncu , önceki gün Gümüşlük'te eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı tekneyle tura çıktı.

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Oyuncu Yeşim Büber 10 yıldır yaşadığı tekneyle tura çıktı!
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