Ünlüler sıla için söyledi

Sıla'nın yedi günlük Harbiye konser serisinin dördüncüsü, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşti. Sıla'yı dinlemeye gidenler arasında, Aslı Enver, Ezgi Mola
, Merve Terim ve Yalın gibi isimler de vardı. Konser sırasında oldukça eğlenen Aslı Enver, Ezgi Mola ve Merve Terim Çetin'in enerjilerine kayıtsız kalamayan Sıla, şarkı bittikten sonra "Sizi gecenin üçlüsü seçiyorum" dedi. Harbiye Açıkhava'daki her konseri için kıyafetler hazırlayan Sıla, dördüncü gününde de göz kamaştırdı.