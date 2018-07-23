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Ünlüler sıla için söyledi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Ünlüler sıla için söyledi
Sıla'nın yedi günlük Harbiye konser serisinin dördüncüsü, önceki akşam Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşti. Sıla'yı dinlemeye gidenler arasında, Aslı Enver, , Merve Terim ve Yalın gibi isimler de vardı. Konser sırasında oldukça eğlenen Aslı Enver, Ezgi Mola ve Merve Terim Çetin'in enerjilerine kayıtsız kalamayan Sıla, şarkı bittikten sonra "Sizi gecenin üçlüsü seçiyorum" dedi. Harbiye Açıkhava'daki her konseri için kıyafetler hazırlayan Sıla, dördüncü gününde de göz kamaştırdı.
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Ünlüler sıla için söyledi
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