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yoğun bakımdan çıkarılacak

Sakar Ya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 'ın (74) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun yarın yoğun bakım ünitesinden çıkarılıp sevise alınacağı öğrenildi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:58
Can Gürzap yoğun bakımdan çıkarılacak

Sapanca'da önceki gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 'ın tedavisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Beyninde, 'subdural hematom'(beyin kanaması) tespit edilen Gürzap'ın kanamasının ufak çapta olduğu belirtildi. Can Gürzap'a iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı öğrenildi. Beyin zarı ve beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu öğrenilen Gürzap'ın bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda doktorlar ve ünite görevlileriyle sohbet ettiği belirtildi. Can Gürzap'ın yarın yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarılacağı öğrenildi.

Can Gürzap’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

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Can Gürzap yoğun bakımdan çıkarılacak
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