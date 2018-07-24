Edis Görgülü Kimdir?

28 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen Edis Görgülü Londra'da dünyaya gelmiştir. 4 yaşlarında piyano çalmaya başlayan Edis Görgülü bir çok tiyatro oyununda yer almış aynı zamanda İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaparak kendini geliştirmiştir.



Edis oyunculuk deneyimini ilk olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakteri ile gerçekleştirmiş 1 Aralık 2014 yılında ise söz ve müziği kendisine ait Benim Ol şarkısı ile müzik piyasasına hızlı adım atmıştır. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Edis son olarak Yavuz Sultan Selim köprüsünde Dudak şarkısına çektiği klip ile gündeme gelmiştir.

Edis Görgülü'nün Ödülleri;

2015 – Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2015 – Ege Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2015 – Altın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri – Yılın İzmirli Sanatçısı

2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış

2015 – Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması – Umut Vaat Eden Genç Yetenek

2015 – Kral Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış

2015 – MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Edis Görgülü'nün Albümleri;

2014 – Benim Ol (Single)

2015 – Olmamış mı? ( single)

Edis Görgülü'nün Filmleri ve Dizileri;

2012 – Hayatımın Rolü

2012 – Bir Aylak Adam

2012- Dinle Sevgili 2. Sezon