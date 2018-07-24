‘Mirkelam’ın ‘Her Gece’si beni motive etti’

'RESET' şarkısıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Mustafa Sandal
, internet sitesi Onedio'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Sandal, "Sektörde 90'larda olup şimdi olmayan ne?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Her şeyden önce bilgi vardı. Albümlerimizi alanlar, içindeki tüm yazıları okuyorlardı. Hayat çabuk tüketilmiyordu. Bir akşam Mirkelam
'ın klibinde koştuğu, 'Her Gece'yi dinledim. Sabah parçanın aranjesini yapan İskender Paydaş
'ın stüdyosuna gidip nasıl yaptığını sordum. O motivasyonla 'Araba' şarkısını yazdım." Sandal, oğullarının kendisine benzemesiyle ilgili de, "Eşler birbirini çok sevince, çocukların anne-babaya benzemesi doğal. Sevgi ve aşk çok olunca benzerlik artıyor" diyerek eski eşi Emina Jahociv'e gönderme yaptı.