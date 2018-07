BUGÜN NELER OLDU

Haziran ayı başında Bodrum 'daki evine yerleşen Cenk Eren , her hafta Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyor. Her cumartesi Bodrum'da, perşembe günleri ise Çeşme'nin popüler mekanlarında sahneye çıkan ünlü şarkıcı; zengin repertuvarı ve sahne deneyimiyle beğeni topluyor. Cenk Eren, başarısının sırrını ise şöyle açıklıyor: "Şarkıların yazlığı kışlığı, eskisi yenisi olmaz. Ben sanat hayatımın her döneminde doğru repertuvar seçtiğim için bu başarıyı yakaladım."