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Tatil gibisi yok

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Tatil gibisi yok
ROMANTİK ÇİFT
MURAT-İmane Elbani Yıldırım çifti, Yunanistan'da tatil yapıyor. Londra'dan Yunanistan'a geçen çift, baş başa olmanın keyfini çıkarıyor.

KUT ŞOV!
BURAK Kut ile eşi Kut, önceki gün 'da jetski yaparken görüntülendi. Kut'un, jet-ski'deki mahareti gözlerden kaçmadı.

HAVUZ KEYFİ
SEVİLEN oyuncu , sıcak yaz günlerinde çareyi havuzda serinlemekte buldu. Mola, havuz başında çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

DİNLENME VAKTİ
ATV dizisi Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu ; sezon yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Kıratlı, günlerini denize girerek geçiriyor, çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyor.

FORM TUTUYOR
SUNUCU , yazı annesiyle birlikte Alaçatı'da geçiriyor. Atuk, bol bol denize girerek form tutuyor.

KOMŞU ZİYARETİ
OYUNCU Burak Deniz ile birlikte olduğu iddia edilen Nesrin Cavadzade, tatil için rotasını Yunanistan'a çevirdi.

GÖVDE GÖSTERİSİ
RAFET El Roman, kızları Su ve Şevval ile Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün gazetecileri gören Roman, gövde gösterisi yaptı!
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