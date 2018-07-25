Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini Bodrum'da garsonluk yapıyor

Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor. Restorana gelen müşteriler ise Casalini'yi elinde sipariş fişiyle garsonluk yaparken görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Uzun yıllar eski eşi Tahsin Berk ile beraber restoran işleten Zeynep Casalini, ayrıldıktan sonrada restoran işini bırakmadı. Müzik hayatına devam eden Casalini boş vakitlerinde ise yeni açtığı vegan restoranında bir yandan yemek pişirip, bir yandan ise garsonluk yapıyor. Konsere gittiği günler de tiyatro oyuncusu olan 27 yaşındaki kızı Ceren Sarp restoranla ilgileniyor.