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Ünlü şarkıcı 'da garsonluk yapıyor

'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı , kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla vegan olmuştu. Restorana gelen müşteriler ise Casalini'yi elinde sipariş fişiyle garsonluk yaparken görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:44
Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini Bodrum'da garsonluk yapıyor

'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, kızı Ceren Sarp ile birlikte açtığı vegan restoranda yemek pişirip, garsonluk yapıyor. Restorana gelen müşteriler ise Casalini'yi elinde sipariş fişiyle garsonluk yaparken görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Uzun yıllar eski eşi Tahsin Berk ile beraber restoran işleten , ayrıldıktan sonrada restoran işini bırakmadı. Müzik hayatına devam eden Casalini boş vakitlerinde ise yeni açtığı vegan restoranında bir yandan yemek pişirip, bir yandan ise garsonluk yapıyor. Konsere gittiği günler de tiyatro oyuncusu olan 27 yaşındaki kızı Ceren Sarp restoranla ilgileniyor.

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Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini Bodrum'da garsonluk yapıyor
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