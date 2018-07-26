Alişan ve hamile eşi Buse Varol Bodrum'da

Sık sık evlenmek istediğini dile getiren Alişan sonunda muradına ermiş, dizi setinde tanıştığı Buse Varol ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılarak nikah şahidi olmuştu. 3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’te tatil yapıyor. İkilinin keyifli hallerinin yanı sıra Varol'un belirginleşen karnı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:35
Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs'ta bir otelde yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti.