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ve hamile eşi 'da

Sık sık evlenmek istediğini dile getiren sonunda muradına ermiş, dizi setinde tanıştığı ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılarak nikah şahidi olmuştu. 3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, -Güvercinlik’te tatil yapıyor. İkilinin keyifli hallerinin yanı sıra Varol'un belirginleşen karnı dikkat çekti

Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:35
Alişan ve hamile eşi Buse Varol Bodrum'da

ile oyuncu , 6 Mayıs'ta bir otelde yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti.

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Alişan ve hamile eşi Buse Varol Bodrum'da
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