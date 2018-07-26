Asena Tuğal: Şahin bana 'Hanım' diyor

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden çift, Şahin Irmak'ın işleri nedeniyle balayına çıkamadıklarını söyledi.

Evlendikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini ifade eden Asena Tuğal, "Şahin bir tek 'hanım' diye hitap etme başladı" dedi.