Asena Tuğal: Şahin bana 'Hanım' diyor

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Asena Tuğal ile meslektaşı Şahin Irmak, geçtiğimiz cumartesi dünya evine girdi. Yakışıklı oyuncu, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden almış, Tuğal'ın yakın dostları, güzel oyuncu için kına gecesi organize etmişti. Oyuncu çift, Asena Tuğal ve Şahin Irmak, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Birlikte mağazaları gezen çiçeği burnunda çift, çıkışta gazetecilerle konuştu
Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:42Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 10:45
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden çift, Şahin Irmak'ın işleri nedeniyle balayına çıkamadıklarını söyledi.
Evlendikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini ifade eden Asena Tuğal, "Şahin bir tek 'hanım' diye hitap etme başladı" dedi.