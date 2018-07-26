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Asena Tuğal: Şahin bana 'Hanım' diyor

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Asena Tuğal ile meslektaşı , geçtiğimiz cumartesi dünya evine girdi. Yakışıklı oyuncu, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden almış, Tuğal'ın yakın dostları, güzel oyuncu için kına gecesi organize etmişti. Oyuncu çift, Asena Tuğal ve Şahin Irmak, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Birlikte mağazaları gezen çiçeği burnunda çift, çıkışta gazetecilerle konuştu

Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 10:45
Asena Tuğal: Şahin bana 'Hanım' diyor

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden çift, Şahin Irmak'ın işleri nedeniyle balayına çıkamadıklarını söyledi.

Evlendikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini ifade eden Asena Tuğal, "Şahin bir tek 'hanım' diye hitap etme başladı" dedi.

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Asena Tuğal: Şahin bana 'Hanım' diyor
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