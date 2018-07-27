Günaydın gündemi belirledi

Günaydın
'ın manşetine taşıdığı, Hadise
'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içerek canına kıymak istediği haberini Türkiye konuşuyor! Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk olayı yalanlasa da, önceki gün Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanan Nur Yerlitaş
, tüm gerçekleri anlattı. Yerlitaş, bir gece yarısı Şentürk'ün kendisini arayıp yardım istediğini, kendilerine doktor bulduğunu söyledi.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz. Para için birbirinizle kavga etmenizden sıkıldım" diyerek uyku ilacı içmişti.
Nur Yerlitaş, Gülnihal Açıkgöz'ün zehirlenme diye hastaneye kaldırıldığını söyleyip ekledi: "Ama kendisine bulduğum doktordan, intihar ettiğini öğrendim."