Kazada yaralanan Can Gürzap taburcu oldu

Ünlü sinema sanatçı Can Gürzap 5 gün önce, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Şehit Cevet Koç Caddesi üzerinde arabasını park ettikten sonra motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yüz kemiğinde kırık, beyin zarı ve beyin arasında kanama oluşan ünlü oyuncu, ilk olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine daha sonra ise servise alındı. Hastaneye yatırıldığı ilk günden beri bilinci açık olan Gürzap, çok sayıda tetkik ve testten geçirildikten sonra taburcu edildi. Yüzü ve vücudunda yaralar oluştuğu görülen ünlü oyuncu, özel bir araçla gelen arkadaşları tarafından hastaneden alındı. Gürzap'ın evinde bir süre daha dinleneceği öğrenildi.

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