Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Özel hayata yanıt yok

Özel hayata yanıt yok

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Özel hayata yanıt yok
Şarkıcı Emina Jahovic; 10 yıl evli kaldığı, iki oğlunun babası 'dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Jahovic, önceki akşam Etiler'deki Papermoon'dan çıkarken objektiflere takıldı. Jahovic, Ediz'le çıkarttığı single'ı eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyal medyadan paylaşarak destek olduğunu gazetecilerden öğrendi. Habercilerin " de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiç bir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel hayata yanıt yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN