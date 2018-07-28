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ve eşinin çıplak görüntü soruşturmasında flaş gelişme!

Oyuncu ve açtığı eşi ’nun çıplak görüntülerinin yayınlanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, Şarapçıoğlu ve annesi ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Merve Şarapçıoğlu, sorgusunda hakkındaki iddiayı kabul etmezken, annesi hesaplarını kızının açtığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 11:46
Berk Oktay ve eşinin çıplak görüntü soruşturmasında flaş gelişme!

Oyuncu ile eşi 'nun hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisiyarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu'nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Şarapçıoğlu'nun annesi 'a ait olduğunu tespit edildi.

BENİM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KIZIM AÇTI

Bu tespitler üzerine Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım, şüpheli olarak Siber Şube'ye ifadeye çağırıldı. Merve Şarapçıoğlu, ifadesinde fotoğrafları kendisinin paylaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Anne Sibel Asım'ın ise, "Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öne sürüldü.

Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, "Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Şarapçıoğlu'nun annesinin soruşturmayla ilgisi yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz." demişti.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇMIŞLARDI

Merve Şarapçıoğlu, açtığı Berk Oktay'a ağır suçlamalarda bulunmuş, "Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu. demişti. Merve Şarapçıoğlu 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti. Berk Oktay da eşine karşı boşanma davası açmıştı. Tarafların karşılıklı boşanma davaları devam ediyor. (Hürriyet)

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Berk Oktay ve eşinin çıplak görüntü soruşturmasında flaş gelişme!
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