Komedi filmi 'The Spy Who Dumped Me'nin galası, önceki akşam Los Angeles'ta gerçekleşti. Filmde başrolü üstlenen Mila Kunis, kırmızı elbisesiyle beğeni toplasa da asık suratlı duruşuyla şaşırttı. Usta aktris Sharon Stone ise her zamanki gibi güzelliği ve formuyla ilgi odağı oldu.

