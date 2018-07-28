Müge Anlı'nın pek bilinmeyen yönü...Tarihi yapının kumdan heykelini yaptı!

Müge Anlı, uçakta Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile karşılaştığını, sohbet sırasında heykeltıraşlığa olan tutkusunu anlattığını, Vali Karaloğlu'nun da kendisini Kum Heykel Festivali'ne yönlendirdiğini söyledi. Festival koordinatörü Cem Karaca ile tanıştığını kaydeden Anlı, "Kendisiyle iletişime geçip nasıl bir heykel yapabileceğim konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sonuçta Aspendos Antik Tiyatrosu'nun heykelini yapmaya karar verdik" dedi.

YARIN TAMAMLANACAK

Tatillerinde kaldığı otelin plajında minik heykeller yaptığını ve bu nedenle elinin heykele yatkın olduğunu vurgulayan Müge Anlı, "Rus heykeltıraş Dimitri Baklemonko eşliğinde bu sabah Aspendos Antik Tiyatrosu'nu yapmaya başladık. Aspendos çok sevdiğim bir yer. Bu nedenle heykelini yapmak için orayı seçtim. Heykelin silueti oluşmaya başladı. Yarına kadar tamamlamayı planlıyorum" diye konuştu.

30 TON KUM KULLANILDI

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Koordinatörü Cem Karaca da heykelin yapımı için 30 ton nehir kumu kullanılacağını söyledi. Müge Anlı'nın çok hızlı çalıştığına değinen Karaca, "Sanırım bir rekor kıracak. İlk gün olmasına rağmen birçok detay tamamlandı. Oldukça detayı olan bir heykel aslında. Yarın(Pazar) günü sergiye açmış olmayı planlıyoruz" dedi.