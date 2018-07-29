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'tan şok sözler: Elin gavuru ile...

Ünlü şarkıcı önceki gün 'da sahne aldı. Şarkıcı sahnede eşi ile ilişkileri hakkında da konuştu

Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 16:01
Serdar Ortaç'tan şok sözler: Elin gavuru ile...

, "Babam 'Bir gün evlenirsen eşinle arkadaş olmaya çalışma. Ya eşin olacak ya arkadaşın' derdi. Oysa ben elin gavuruyla yani İrlandalı karımla futboldan makyaja her şeyi konuşuyorum. Babamı dinlemedim" dedi.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Güzel manken , reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde dantel transparan bir kıyafet giyerek partiye damga vurmuştu.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan geceye damga vurdu

"PARAM BİTTİĞİNE GÖRE BENİ SEVİYOR"

Haziran 2014'te kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." demişti.

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Serdar Ortaç'tan şok sözler: Elin gavuru ile...
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