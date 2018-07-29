Serdar Ortaç'tan şok sözler: Elin gavuru ile...

Serdar Ortaç, "Babam 'Bir gün evlenirsen eşinle arkadaş olmaya çalışma. Ya eşin olacak ya arkadaşın' derdi. Oysa ben elin gavuruyla yani İrlandalı karımla futboldan makyaja her şeyi konuşuyorum. Babamı dinlemedim" dedi.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Güzel manken Chloe Loughnan, reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde dantel transparan bir kıyafet giyerek partiye damga vurmuştu.

"PARAM BİTTİĞİNE GÖRE BENİ SEVİYOR"

Haziran 2014'te kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." demişti.