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bu yaz den konsere koşuyor

Genç popçu stüdyosunda yeni şarkı hazırlıklarını sürdürürken, şehir şehir maratonuna da yetişmeye çalışıyor.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 23:23
Emre Kaya bu yaz konserden konsere koşuyor

'Yapboz', 'Esaret', 'Teşekkür Ederim', 'Toz' gibi birçok hit şarkıya imza atan ve beste fabrikatörü olarak anılan , hit şarkılarını lerinde sevenleriyle birlikte söylemeye devam ediyor. Hem stüdyosunda yepyeni şarkı hazırlıklarını sürdüren hem de şehir şehir konser takvimine yetişen yakışıklı popçu, bu maratondan ve sevenlerinin yoğun ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

"SEVENLERİME SÜRPRİZLERİM OLACAK"

Emre Kaya, 3 Ağustos tarihinde 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamında Kırşehir'de sahne almaya hazırlanıyor. "Bu festivalin benim için önemi büyük" diyen ünlü popçu Emre Kaya, "Sevenlerime sürprizlerim olacak" dedi.

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Emre Kaya bu yaz konserden konsere koşuyor
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