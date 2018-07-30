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’taki otel inşaatını teftiş etti

İzmir’den sonra ’ta da otel açmaya hazırlanan , geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’ya giderek otelin inşaatını denetledi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Kıbrıs’taki otel inşaatını teftiş etti
Ünlü şarkıcı , sahnelerden kazandığını ticarete yatırmaya devam ediyor. Ankara ve İstanbul'da bir çok işhanı bulunan Yıldızhan, geçtiğimiz aylarda İzmir'de açtığı Hilton Hotel'in ardından 'ta otel açacak. Önceki gün temeli biten Kıbrıs'taki otelini teftiş eden Yıldızhan, "Büyük bir projeye 'Haydi bismillah' diyerek başladık. Allah utandırmasın" diye konuştu. Yıldızhan'ın, Lefkoşa'da yaptırdığı 300 yatak kapasiteli otelinde; açıkkapalı yüzme havuzu, SPA ve balo salonu da olacak.
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Kıbrıs’taki otel inşaatını teftiş etti
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