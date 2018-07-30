Kıbrıs’taki otel inşaatını teftiş etti

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan
, sahnelerden kazandığını ticarete yatırmaya devam ediyor. Ankara ve İstanbul'da bir çok işhanı bulunan Yıldızhan, geçtiğimiz aylarda İzmir'de açtığı Hilton Hotel'in ardından Kıbrıs
'ta otel açacak. Önceki gün temeli biten Kıbrıs'taki otelini teftiş eden Yıldızhan, "Büyük bir projeye 'Haydi bismillah' diyerek başladık. Allah utandırmasın" diye konuştu. Yıldızhan'ın, Lefkoşa'da yaptırdığı 300 yatak kapasiteli otelinde; açıkkapalı yüzme havuzu, SPA ve balo salonu da olacak.