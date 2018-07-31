Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Burak Sevinç deniz altına kamp kurdu

deniz altına kamp kurdu

’nın ilçesinde tatil yapan dizi oyuncusu deniz dibinde kamp kurarak ilginç görüntüler verdi

ERDOĞAN CANKUŞ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 15:16
Burak Sevinç deniz altına kamp kurdu

Dizi oyuncusu Burak Sevinç, 'nın ilçesinde denizin yaklaşık altı metre derinliğinde çadır açıp, çay içerek kamp ortamı oluşturdu.

Dalgıç Önder Diktaş ve asistan Berna Büyükkaramuklu ile Dalyan Koyu'na giden Sevinç, denizin yaklaşık beş metre dibine çadır kurdu.

Eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatile gelen ünlü oyuncu bir dalış okulu eğitmenleri ile deniz dibinde bilgisayarla çadırının önünde masada oturup çay içti. Sevinç'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı deniz dibindeki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.

PROFESYONEL DALGIÇ

4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, "Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Bu etkinliği yapmamdaki amaç dalışı, denizi, turizmi Fethiye'de daha da canlandırmak. İnsanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak. Kendimiz çok eğlendik. Başkalarının da bu eğlenceyi yaşamasını istiyoruz" dedi.

'Deniz dibinde fincanla ne içtiniz' sorusuna ise Sevinç, "Çay içiyormuşuz gibi göründü ama ben aslında deniz suyu içtim diyebilirim. Bu da işin en komik tarafı oldu" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin değişimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Sevinç deniz altına kamp kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN