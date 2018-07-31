Burak Sevinç deniz altına kamp kurdu

Dizi oyuncusu Burak Sevinç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin yaklaşık altı metre derinliğinde çadır açıp, çay içerek kamp ortamı oluşturdu.

Dalgıç Önder Diktaş ve asistan Berna Büyükkaramuklu ile Dalyan Koyu'na giden Sevinç, denizin yaklaşık beş metre dibine çadır kurdu.

Eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatile gelen ünlü oyuncu Burak Sevinç bir dalış okulu eğitmenleri ile deniz dibinde bilgisayarla çadırının önünde masada oturup çay içti. Sevinç'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı deniz dibindeki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.

PROFESYONEL DALGIÇ

4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, "Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Bu etkinliği yapmamdaki amaç dalışı, denizi, turizmi Fethiye'de daha da canlandırmak. İnsanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak. Kendimiz çok eğlendik. Başkalarının da bu eğlenceyi yaşamasını istiyoruz" dedi.

'Deniz dibinde fincanla ne içtiniz' sorusuna ise Sevinç, "Çay içiyormuşuz gibi göründü ama ben aslında deniz suyu içtim diyebilirim. Bu da işin en komik tarafı oldu" ifadelerini kullandı.