‘Sana bulaşmasın diye ne isterse yaparım’

Şarkıcı Özay Bakır
'ın, eski sevgilisi Seren Serengil
'in eşi Yaşar İpek
'e açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı. Serengil'in Yaşar İpek'le sevgili olduğu dönemde, eski aşkı Özay Bakır'ın Instagram
'da Serengil'le ilgili videoları silmemesi, üçlü arasında husumete neden olmuştu. Ardından Bakır, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'ten şikayetçi olmuştu. Uçan Kuş'un haberine göre; Bakır, soruşturma dilekçesinde, Serengil'in İpek'le birlikteyken kendisine yolladığını söylediği mesajları delil olarak sundu. Serengil'in Whatsapp'ta yolladığı mesaj şöyle: "Sildirdim. 'Videolar varmış' dedim. 'Altında yazılanlar sürüyormuş ve bana da bunu bildirmediler' dedim. Kusura bakma lütfen. Sana bir daha küfür edemeyecek, özür dilerim. Ama bunları sayende yaşıyoruz. Ölüyorum kahrımdan... Ne isterse yapacağım sana bulaşmasın diye." Dilekçede; Serengil'in mesajda 'Sildirdim' dediği içeriklerin, Bakır'la ilgili çirkin paylaşım ve yorumlar olduğu, ünlü şarkıcının Bakır'dan videoları silmesi gibi bir talepte bulunmadığı savunuldu. Bakır'ın dilekçesinde ayrıca; Serengil'in, yazışmalarda Yaşar İpek'in eylemleri nedeniyle özür dilediği halde, sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programında kendisiyle çelişen demeçler verdiği öne sürüldü.
'VİDEOYU SİLME' DEMİŞ!
Savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu Whatsapp yazışmasıyla ilgili şu ilginç ifade de yer aldı: "Bu görüşme Şubat ayında yapılmış olup müvekkilin (Bakır) anneannesinin cenazesine, şüphelinin (Serengil) katıldığının Yaşar İpek tarafından öğrenilmesi sonrasında; Serengil, İpek'i savcılığa vereceğini belirterek, Bakır'daki hakaret ve tehdit kayıtlarını talep etmiştir. Devamında da Bakır'a, Instagram'daki videoyu silmemesini bizzat kendisi söylemiştir." Dilekçede ayrıca; Yaşar İpek'in, Özay Bakır'a gönderdiği iddia edilen hakaret, küfür ve tehdit içerikli mesaj da yer aldı. İpek mesajda; küfürlü ifadeler kullanarak, Bakır'dan Serengil'le ilgili videoyu silmesini istiyor.
EVLİLİK TARİHİ BİLMECESİ
Soruşturma dosyasında göze çarpan bir diğer detay ise; Yaşar İpek'in savcılıkta verdiği ifadede, Serengil ile evlendiği tarihi yanlış vermesi oldu. Çift, 26 Mayıs'ta evlenmesine rağmen, İpek ifadesinde evlilik tarihini 25 Mart 2018 olarak belirtti.