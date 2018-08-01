E-manken Tatlıses

KIZIYLA BURSA'YA YERLEŞTİ
İbrahim Tatlıses
, Ayşegül Yıldız
'la boşanınca İzmir'e yerleşme kararı almıştı. Yıldız ise kızları Elif Ada
'yı alıp memleketi olan Bursa
'ya yerleşmişti. Boş durmaktan sıkılan Yıldız, tasarımcılığa başladı; şimdi kadın ve çocuk kıyafetleri tasarlıyor.
SATIŞ YAPAN BAYİLER DE VAR
Yıldız, son dönemin modasına uyup hazırladığı gece ve gündüz kıyafetlerini internet ve bayilik üzerinden satışa sundu. Çocuklar için tasarlanan kıyafetleri ise küçük kızı Elif Ada tanıtıyor. Elif Ada, verdiği pozlarla mankenlere taş çıkarıyor.