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E-manken Tatlıses

’ten boşanan tasarladığı kıyafetleri satıyor. Tatlıses’in küçük kızı , internette annesi için mankenlik yapıyor

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
E-manken Tatlıses
KIZIYLA BURSA'YA YERLEŞTİ
, 'la boşanınca İzmir'e yerleşme kararı almıştı. Yıldız ise kızları 'yı alıp memleketi olan 'ya yerleşmişti. Boş durmaktan sıkılan Yıldız, tasarımcılığa başladı; şimdi kadın ve çocuk kıyafetleri tasarlıyor.

SATIŞ YAPAN BAYİLER DE VAR
Yıldız, son dönemin modasına uyup hazırladığı gece ve gündüz kıyafetlerini internet ve bayilik üzerinden satışa sundu. Çocuklar için tasarlanan kıyafetleri ise küçük kızı Elif Ada tanıtıyor. Elif Ada, verdiği pozlarla mankenlere taş çıkarıyor.
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E-manken Tatlıses
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