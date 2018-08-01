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Hayat aşk şarkılarıyla çok daha güzel

Son albümü ‘Yaz 2018’ ile müzik dünyasındaki kaliteli yürüyüşünü sürdüren , sanat ve hayat üzerine konuştu: “Bir ömrüm var ve bu ömrü kendi doğrularımla yaşayarak bitireceğim”

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Hayat aşk şarkılarıyla çok daha güzel
Gözlerinde eski zaman fotoğrafları taşırken, hiçbir karanlığa saklanmadı. Hiçbir saygısızlıkla anılmadı adı. Hala küçüklerin gözlerinden öpüyor, büyüklerin ellerinden... Yaşamak denince bir kartal yükseliyor içinde. Çocuk denince bir serçe vuruluyor yüreğinde. Onun adı ... Efendilik tarihinde eline su dökeni bulmak zor...

EN GÜZEL SES ÇOCUK SESİ

Bu albümünde daha renkli bir duruşun var, neden?
Pembeyi hatırlatmak istedim, masumiyeti, maviyi hatırlatmak istedim, umudu. Diğer renkler de şarkılarımın içinde.

Sen hangi renksin?
Siyah-beyaz.

Şarkılarının sihri nedir?
Benim şarkılarım aşk mahsulü. İçimde var olan aşkın notalarıyla dans ediyorum. Kalbimde yaşattığım, koruduğum samimi ve hesapsız duygularla besleniyorum.

Senin için hayatın en gizemli çalgısı nedir?
Sokakta oynayan çocukların sesi.

Aşk senin neyin olur?
Her şeyim, kader ortağım.



Kimseye sataşmadan ayakta kalmak nasıl bir duygu?
Sataşmak ruhumda yok benim. İstemem de yapamam. Çoğu kez bu tip şeyler prim yapmıştır müzik dünyasında. Ancak ben hiçbir zaman kendimi o resmin içinde görmedim ve bunu düşünmedim. Ve halimden memnunum.

Uzun zamandır yoldasın; şimdiye kadar yaşamaktan ne anladın?
Yaşamak bütün zorluklara rağmen güzel. Bir ömrüm var ve bu ömrü kendi doğrularımla, kendi inandıklarımla yaşayarak bitireceğim. Daima kalbimde sevgi oldu, asla kin tutmadım. Yapılan hiçbir kötülüğü taşımadım sırtımda. Bugün mutluysam, çok şükür bunlara borçluyum. Bilirim ki; insana zarafet katan, kalbinin güzelliğidir.

Ne zaman baba oluyorsun?
Kısmet, heyecanla bekliyorum yollarını.

Sanki ikiz bekliyormuşsun gibi geldi bana...
Ah keşke...

Evde yaptığın en rutin iş nedir?
Her gün vazodaki çiçekleri yenilemek.

Etliye sütlüye karışmadığını düşünüyor musun?
Mesele çocuk, mesele ülkem, mesele haysiyet olduğu zaman durduğum yeri bilirim. Ülkeme zarar gelecek her olayda payıma düşenden fazlasına varım. Ülke sevdası karşılıksızdır.
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Hayat aşk şarkılarıyla çok daha güzel
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