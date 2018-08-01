Hayat aşk şarkılarıyla çok daha güzel

Gözlerinde eski zaman fotoğrafları taşırken, hiçbir karanlığa saklanmadı. Hiçbir saygısızlıkla anılmadı adı. Hala küçüklerin gözlerinden öpüyor, büyüklerin ellerinden... Yaşamak denince bir kartal yükseliyor içinde. Çocuk denince bir serçe vuruluyor yüreğinde. Onun adı Gökhan Tepe
... Efendilik tarihinde eline su dökeni bulmak zor...
EN GÜZEL SES ÇOCUK SESİ
Bu albümünde daha renkli bir duruşun var, neden?
Pembeyi hatırlatmak istedim,
masumiyeti, maviyi hatırlatmak
istedim, umudu. Diğer
renkler de şarkılarımın içinde.
Sen hangi renksin?
Siyah-beyaz.
Şarkılarının sihri nedir?
Benim şarkılarım aşk mahsulü.
İçimde var olan aşkın
notalarıyla dans ediyorum. Kalbimde
yaşattığım, koruduğum
samimi ve hesapsız duygularla
besleniyorum.
Senin için hayatın en gizemli çalgısı nedir?
Sokakta oynayan çocukların
sesi.
Aşk senin neyin olur?
Her şeyim, kader ortağım.
Kimseye sataşmadan ayakta kalmak nasıl bir duygu?
Sataşmak ruhumda yok
benim. İstemem de yapamam.
Çoğu kez bu tip şeyler prim
yapmıştır müzik dünyasında.
Ancak ben hiçbir zaman kendimi
o resmin içinde görmedim
ve bunu düşünmedim. Ve
halimden memnunum.
Uzun zamandır yoldasın; şimdiye kadar yaşamaktan ne anladın?
Yaşamak bütün zorluklara
rağmen güzel. Bir ömrüm var
ve bu ömrü kendi doğrularımla,
kendi inandıklarımla yaşayarak
bitireceğim. Daima kalbimde
sevgi oldu, asla kin tutmadım.
Yapılan hiçbir kötülüğü taşımadım
sırtımda. Bugün mutluysam,
çok şükür bunlara borçluyum.
Bilirim ki; insana zarafet
katan, kalbinin güzelliğidir.
Ne zaman baba oluyorsun?
Kısmet, heyecanla bekliyorum
yollarını.
Sanki ikiz bekliyormuşsun gibi geldi bana...
Ah keşke...
Evde yaptığın en rutin iş nedir?
Her gün vazodaki çiçekleri
yenilemek.
Etliye sütlüye karışmadığını düşünüyor musun?
Mesele çocuk, mesele
ülkem, mesele haysiyet olduğu
zaman durduğum yeri bilirim.
Ülkeme zarar gelecek her
olayda payıma düşenden fazlasına
varım. Ülke sevdası karşılıksızdır.