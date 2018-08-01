Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden üzen haber

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu aldıkları bebek haberiyle büyük sevinç yaşamıştı. Ancak çiftin sevinci kısa sürdü. Ünlü oyuncu 3 hafta önce bebeğini düşürdü. Çift biraz olsun moral toplamak için Çeşme'de tatil yapıyor
Giriş Tarihi: 1.8.2018 12:02Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 12:02
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Mayıs 2016'da masal gibi bir düğünle evlenmişti. Çift, bebekle ilgili sorulara "Birkaç senesi var, 2018 gibi olabilir" diyordu.