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Düğün öncesi tekne tatili

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Düğün öncesi tekne tatili
Yıl sonunda evleneceklerini açıklayan ile iş adamı sevgilisi , önceki gün tatiline çıktı. Birlikte olmaya başladıktan sonra birçok eleştiri alan ikili, geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Uğur Akkuş, sadece GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada "Benim yuvam dağılmadı, çünkü ortada yuvam yoktu. Beni canavar gibi göstermeye çalıştılar" demişti. Baş başa tatile çıkan ikili, önceki gün Güvercinlik açıklarında bulunan İkizler Adası'nda demirli teknelerinde deniz sefası yaptı. Denize girmeden önce pilates yaparak ısınan Şallı, her zamanki gibi fit görüntüsü ile dikkat çekti. Uğur Akkuş ise, teknenin arka kısmını yıkayarak sevgilisinin rahatça denize girmesini sağladı. Denizde bol bol vakit geçiren ikilinin, romantik anları dikkatlerden kaçmadı.
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Düğün öncesi tekne tatili
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