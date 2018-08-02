Hande Yener'in iki yıllık ilişkisi evlenmeden bitti

İki yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Hande Yener (45) ile Ümit Cem Şenol (33) ayrıldı. Daha önce iki defa ilişkilerine ara verip barışan çiftin, geçtiğimiz hafta geri dönüşü olmaksızın yollarını ayırdığı öğrenildi. Aşklarını dostça bitiren ikili, üzücü haberi, sadece aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı.

Şarkıcı ve model, daha önce ayrıldıkları dönemde olduğu gibi Instagram'dan birbirlerini takipten çıkararak, birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Çiftin, anlaşamadıkları için nikah masasına oturmadan beraberliklerini sonlandırdıkları konuşuluyor. Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu ise, halen Şenol'la takipleşmeye devam ediyor.