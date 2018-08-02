Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Hande Yener'in iki yıllık ilişkisi evlenmeden bitti

'in iki yıllık ilişkisi evlenmeden bitti

, evlilik hazırlıkları yaptığı ’la ayrıldı. Daha önce iki defa küsüp barışan çiftin, bu kez ilişkilerine nokta koydukları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 11:58
Hande Yener'in iki yıllık ilişkisi evlenmeden bitti

İki yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan (45) ile (33) ayrıldı. Daha önce iki defa ilişkilerine ara verip barışan çiftin, geçtiğimiz hafta geri dönüşü olmaksızın yollarını ayırdığı öğrenildi. Aşklarını dostça bitiren ikili, üzücü haberi, sadece aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı.

Şarkıcı ve model, daha önce ayrıldıkları dönemde olduğu gibi Instagram'dan birbirlerini takipten çıkararak, birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Çiftin, anlaşamadıkları için nikah masasına oturmadan beraberliklerini sonlandırdıkları konuşuluyor. Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu ise, halen Şenol'la takipleşmeye devam ediyor.

Ünlü isimlerin değişimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Yener'in iki yıllık ilişkisi evlenmeden bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN