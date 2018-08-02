Cem Yılmaz
ve Defne Samyeli, önceki akşam Bodrum
Milas Havalimanı'nda görüntülendi. Oğlu Kemal'in doğum günü için Ahu Yağtu
ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Bizim böyle bir hayatımız yok" dedi. Ardından Yılmaz, "Saçma sapan haberler, bunlar kimseyi ilgilendirmez" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, arabanın içinde sevgilisi Defne Samyeli'nin sakinleştirdiği görüldü. Oğlunun doğum gününü Bodrum Mandarin'deki evinde kutlayacak olan Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve eski eşi Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu.