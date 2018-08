Kocaman titiz bir emeğin eseri Malatya

BUGÜN NELER OLDU

Batı'nın doğusu, Doğu'nun batısı olan Malatya , şimdilerde 2053-2071 şehir vizyonlarına uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Şehre girdiğiniz anda sizi karşılayan tabiat parklarından kayısı bahçelerine, Bey Dağları'nın zirvesinden gelen doğal kaynak sularına kadar Malatya'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri saymakla bitmiyor. Şehircilik ve sosyal hizmetler anlayışı ile de gelişmiş bir vizyona sahip olan Malatya; hayvan barınakları, sanat sokağı, yeni stadyum, otistik çocuklar ve görme engelliler için yapılan okullar gibi eğitim, spor, sağlık ve sosyal alanlarıyla ön planda. Sanayi ve ticaret olanaklarını da artıran Malatya; sunduğu kardeşlik, hoşgörü, güven ve huzurla da büyük şehirlerle yarışıyor.A.TANSU CEYLAN SABAH Gazetesi yazarları nın Anadolu Buluşmaları 'nın son durağı Malatya oldu. Malatya'ya yolculuk İstanbul'dan uçakla 1.5 saat sürüyor. Havaalanına ulaştığınızda zaten şehrin merkezinde sayılıyorsunuz. Havaalanından otele geçtiğimiz sürede şehrin binalarındaki kocaman balkonlar epey dikkatimi çekti. Malatya'da balkonu küçük olan evlerin satılmadığını öğrendim. Anlaşılan şehrin yüksek sıcaklığı nedeniyle, 786 binlik nüfus balkonlarda epey vakit geçiriyor. Malatya denince akla kurak topraklar ve kırsal bir görüntü geliyor olabilir ancak şehre yapılan tabiat parkları sizi şaşırtıyor. Malatya'daki ilk duraklarımızdan biri, Bey Dağları'nın etekleriydi. Kaptaj Tesisleri'nde, doğal kaynak suyunun tam da kaynağından çıkışını izledik. Malatya'da su çeşmeden içiliyormuş, haliyle bize de tadına bakmak düştü. Öğle yemeğini, dövülen bakır sesleri eşliğinde Bakırcılar Çarşısı'nda yedikten sonra elbette ki Malatya'ya has kayısıların, kayısı dönerlerinin ve ceviz sucuklarının tadına baktık. Nasıl mıydı? Anlatılmaz, yaşanır desem yeter sanırım!YÜKSEL YAVUZMalatya, kayısı cenneti olarak bilinen, Anadolu'nun en güzide şehirlerinden biri. Kayısı ticareti dışında çok önemli bir tekstil kenti de olan Malatya'da hayat çok hızlı akıyor. Şehirde düzenlenen sanat etkinlikleri, eski uygarlıklardan kalma eserler ve sporla iç içe yaşam; özellikle dikkatimizi çekiyor. Malatya halkının 'Göz bebeğimiz' dediği Malatya Belediyesi Sanat Sokağı, şehrin damar noktalarında bir olarak dikkat çekiyor. Buradaki, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyük üç sergisinden biri olan fotoğraf makinası sergisi, mutlaka görülmesi gerekenlerden. 1965 adet fotoğraf makinasının yer aldığı sergide, Baki Tamer Selçuk'un 30 senedir topladığı makinalar bulunuyor. Sanat sokağında ayrıca, Malatyalı olan Kemal Sunal ve Ahmet Kaya'nın balmumu heykellerinin de yer aldığı küçük sergi alanları da bulunuyor. Sokakta yer alan çok şık kütüphane-kafelerde tüm gün insanlar hem kitap okuyorlar, hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Kalabalık bir nüfusa sahip olan Malatya'da özellikle Kanalboyu Caddesi neredeyse sabaha kadar açık kafe ve restoranlarıyla ağzına kadar dolu.Malatya Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP Milletvekili Öznur Çalık 'ın halkla ilişkileri o kadar iyi ki, sokakta yürürken herkesin her ikisiyle de arkadaş gibi sohbet ettiğini görüyoruz. Yeşilyurt belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanlığına geçen Hacı Uğur Polat, halk arasında adeta süperstar muamelesi görüyor; sokakta fotoğraf çektirmekten neredeyse yürüyemiyor. Kanalboyu'nda buluşma noktası, Şelale Restaurant. Onun bulunduğu meydanda ise halk, geç saatlere kadar çimlerde ve parkta vakit geçiriyor. Şehirden biraz uzakta olan Su Sesi adlı mekanda ise doğanın içinde kahvaltı yapmanızı tavsiye ederim.Şehrin can damarlarından olan Çalık Holding 'nin denim fabrikasını gezdik. Çalık Denim 'in genel müdürü Hamit Yenici, bizi çalışma arkadaşlarıyla karşıladı ve büyük bir gururla fabrikayı anlattı. Yaklaşık 60 milyon kare alana kurulu olan Çalık Denim; Diesel'den Zara'ya, H&M'den Calvin Klein'a kadar dünyanın en büyük markalarıyla çalışıyor. Çalık Holding'in genel olarak 31 bin çalışanı varken, Malatya'daki denim tesislerinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yani şehrin iş istihdamının çok önemli bir kısmını Çalık Denim karşılıyor. Şehirde alkışı hak eden başka bir belediye kuruluşu da Malatya Hayvan Barınağı. Türkiye'nin en büyüğü olan hayvan barınağında yüzlerce sokak hayvanın hem tedavisi yapılıyor, hem de onlarnı insanlarla buluşması sağlanıyor. Akcadağ beldesinde bulunan Levent Seyir Terası ise yeni yeni adından söz ettirmeye başlamış. Müthiş bir kanyonun üzerinde kurulan Levent Seyir Terası'nın yaklaşık 240 metre yüksekliğindeki cam alanında yürümek büyük cesaret istiyor. Geçtiğimiz sene süper lige yükselen Yeni Malatyaspor için yapılan yeni stadı gezerken şehir için önemli bir sosyal alan olduğunu görüyoruz. Stad kapasitesiyle de hayli iddialı; tam 27 bin 44 kişilik! Malatya'daki hemen herkesin en büyük temennisi ise altın meyve olarak anılan kayısının dünyaya daha çok tanıtılması. Umarım yeni dönemde Malatya kayısısının tanıtımı kat be kat artar ve bu eşsiz lezzet, dünyada hak ettiği yeri bulur.Malatya'daki gezimizde, İsmet İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ile buluştuk. Kızılay, şu sıralar yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlüğünü de üstleniyormuş. Bize çalışmalarından bahseden Kızılay, Malatyalı iki cumhurbaşkanının adlarını taşıyan üniversitelerin bünyesinde kurulan, Türkiye'de bir, dünyada ikinci sırada olan karaciğer enstitüsünden de bahsetti. Malatya'nın sosyal hizmetlere ayırdığı bütçe; sadece vatandaşların sağlığını değil, minik dostlarımızın sağlığını da kapsıyor. Malatya gezimizde soluğu sahipsiz hayvanların tedavisini ve bakımını üstlenen barınakta aldık. Akşam ise Malatya Büyükşehir belediye başkanı Hacı Uğur Polat, bizi konukları ile buluştuğu bahçesinde ağırladı. Yemekten sonra türkü dinletisi vardı. Malatya Sanat Merkezi'nin Şehit Ömer Halisdemir için yazıp bestelediği 'Dayan Ömer' türküsünü dinlerken gözümüzden akan yaşlara engel olamadık. Birçok proje ile öne çıkan Malatya, büyük şehirlerle yarışıyor. Malatya'yı öne çıkarma noktasında yapılan tüm çalışmalar bence çok başarılı. Zaten şehrin meydanlarında da şöyle yazıyor: Memleket emektir.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da SABAH panelinde beni gördüğünde SABAH Gazetesi'nde çalışan kadın gazetecilerin sayısının fazla olmasına çok sevindi. Ben de kendisini bu pozitif ayrımcılığından dolayı çok sevdim doğrusu. Panelin ardından soluğu Aslantepe Höyüğü'nde aldık. Burada 80 yıldır devam eden kazılarda bulunan 5 bin yıllık tarihe şahit olduk. Malatya'dan ayrılırken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bize havaalanına kadar eşlik etti ve hepimize sarılarak vedalaştı. Bu samimiyet yalnızca başkana has değilmiş, Malatya halkının sevecenliği meşhurmuş. Dediler ki, 'Malatyalı bir komşunuz, arkadaşınız varsa sırtınız yere gelmez.' Sizin Malatyalı bir tanıdığınız var mı bilmem; benim yoktu ama sanıyorumartık sırtım yere gelmez